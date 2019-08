Manon secrètement amoureuse d’Arthur ❤ (épisode 530)

Manon et Sofia sont passées de sœurs à rivales. Sofia qui sort avec Gabriel aime beaucoup Arthur et inversement. Manon, qui tente de rendre jalouse sa sœur, est secrètement tombée amoureuse d’Arthur ! Elle explique à Aurore cette situation chaotique : « Je me suis rendu compte que je l’aimais bien aussi… ». Sofia va-t-elle révéler sa flamme à Arthur ? Comment Manon va-t-elle réagir ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.