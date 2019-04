Margot accepte de revoir César (épisode 440)

Margot accepte de revoir son fils à l’hôpital. Ce dernier fait une dépression du nourrisson depuis qu’il a été placé à l’Aide Sociale à l’Enfance. Anna et Chloé sont là pour Margot, qui lui donne le biberon. Gravement dénutri et en état de déshydratation, César a besoin de manger, mais il refuse. Très vite, le nourrisson commence à pleurer et Margot panique : « Il n’a même pas envie de me voir, je ne sais pas pourquoi je suis là ». L’adolescente abandonne et s’en va, malgré les conseils d’Anna et de Chloé… César va-t-il réussir à prendre du poids ? Margot va-t-elle revenir vers lui ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.