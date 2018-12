Margot aide Maxime et Bart à trouver le dernier indice… (épisode 361)

À la demande de Maxime, Margot a accepté de l’aider à trouver le dernier indice de la fameuse chasse au trésor. Maxime et Bart, aidé de Margot, ont dressé une échelle au pied du sapin devant le commissariat. Le but : récupérer toutes les étoiles car dans une d’elle se trouve l’ultime indice ! Quand soudain un policier découvre leur manigance… Sans plus attendre Margot lui raconte un mensonge : « On est bénévole à la mairie, on est là pour changer les décorations de Noël ». Le policier la croit, les félicite et va même jusqu’à les aider : « C’est bien d’être engagé comme ça à votre âge ». Vont-ils trouver le dernier indice qui va compléter l’énigme ? Quelqu’un va-t-il les démasquer ? Extrait de l’épisode 361 de Demain nous appartient du vendredi 21 décembre 2018.