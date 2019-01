Margot et Arthur approchent la fugitive... (épisode 368)

Margot et Arthur ne sont pas seuls dans leur lycée… En effet, une jeune fille erre dans les locaux du bâtiment. Ils réussissent à approcher la fugitive, cachée dans une salle de classe. D’abord craintive, l’adolescente s’ouvre à Margot et Arthur. Inquiets, ils lui demander si elle a fugué, pourquoi elle dort au lycée, son prénom… Elle finit par donner son identité : « Je m’appelle Yara ». Mais l’adolescente de 15 ans n’est pas scolarisée. Sans repères ni habitation, Yara vient de Syrie, où elle a tout perdu… Va-t-elle resté à Sète ? Margot et Arthur vont-ils garder le secret ou la dénoncer ? Extrait de l’épisode 368 de Demain nous appartient du mardi 1er janvier 2018.