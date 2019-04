Margot – César : l’histoire n’est pas finie !

La jeune Margot était loin de se douter que ses maux de ventre était dû à un déni de grossesse… Des douleurs de plus en plus intenses que l’adolescente ne peut soulager. Alors qu’elle est en cavale avec son petit ami Kylian, elle entend un message de Chloé à la radio. Cette dernière a reçu ses analyses médicales : Margot est enceinte de huit mois ! Une terrible nouvelle pour la jeune femme qui nie l’évidence. C’est sur le bord de la route qu’elle perd les eaux… Épaulée de Kylian, elle donne naissance à un petit garçon à l’hôpital de Sète. Effondrée, Margot refuse de voir son enfant. Elle prend une douloureuse décision, celle de confier César à l’Aide Sociale à l’Enfance. Mais Chloé ne comprend pas et désapprouve ce choix. Plus les jours passent et plus Margot se pose des questions… Serait-elle en train de regretter ? N’est-il pas trop tard pour récupérer son fils ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.