Margot craque et se confie à Karim (épisode 322)

Lorsque Margot rentre de chez Maxime, Karim la questionne. Surpris qu’elle ne soit pas restée plus longtemps, Margot craque et pense qu’elle le dérange. Soucieux du bien-être de la jeune fille, Karim lui explique qu’elle est ici comme chez elle. Mais elle éclate en sanglots. « J’ai l’impression que je n’ai plus personne », lui confie-t-elle. Orpheline, elle se sent rejetée de toute part. À ce jour, les seules personnes sur lesquelles elle peut compter sont Anna et Karim. Et il est formel : « Je te jure qu’on va tout faire pour s’occuper de toi ». Margot va-t-elle renouer avec ses amis ? Sa situation va-t-elle s’arranger ? Extrait de l’épisode 322 de Demain nous appartient du lundi 29 octobre 2018.