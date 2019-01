Margot découvre le vrai visage de Kylian ? (Episode 389)

Depuis leur rencontre sur le chantier de la ferme aux 1000 veaux, Margot et Kylian ne se quittent plus. Ils ont même échangé un premier baiser la veille au soir. Mais le jeune homme cache des zones d’ombre. Il a besoin d’argent et répond à un mystérieux homme pour faire des missions secrètes. La veille, il a été enlevé par un homme qui l’a endormi et emmené. Ce matin, Margot recherche désespérément son amoureux qui n’a pas donné signe de vie depuis 24h… Alors qu’elle le recherche devant sa caravane, Kylian arrive… Son comportement a changé, il n’est plus le jeune homme gentil et attentionné avec qui Margot a passé la soirée hier. Il balance à l’adolescente qu’il veut être seul et qu’elle s’est fait des films sur eux. Il l’agresse presque pour qu’elle s’en aille… Est-ce le vrai visage de Kylian ? Extrait de l’épisode 389 de Demain nous appartient du mercredi 30 janvier 2018.