Margot fait un cauchemar à propos de César…

Depuis qu’elle a confié César à l’Aide Sociale à l’Enfance, Margot est hantée par son fils… L’adolescente a fait un cauchemar où elle voyait son fils sans vie : « Il ne respirait plus, ne bougeait plus ». En larmes, Margot culpabilise. Chloé trouve les mots justes et la rassure. Elle lui suggère de consulter un psychologue pour affronter cet abandon plus tranquillement : « Ce n’est pas facile à gérer toute seule ». Mais elle refuse… Margot va-t-elle revenir sur sa lourde décision ? Pire, est-ce une prémonition ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.