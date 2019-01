Margot met le feu à la ferme de Victor ! (épisode 386)

L’adolescente refuse catégoriquement l’idée d’une ferme où des veaux seront entassés et maltraités. En tant que fervente militante, elle se met en danger en mettant volontairement le feu à la ferme de Victor. Elle s’y rend un soir alors que les gardes sont occupés, et y déverse un bidon d’essence… Les surveillants sont alors rapidement alertés par les flammes et réussissent à attiser le feu. Effrayée, Margot prend la fuite, mais se fait rattraper et mettre à terre par un garde ! Va-t-elle réussir à prendre la fuite ? Victor Brunet va-t-il être au courant ? Extrait de l’épisode 376 de Demain nous appartient du vendredi 25 janvier 2018.