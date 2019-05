Margot est en plein déni… (épisode 457)

Après avoir fouillé l’étang, la police a retrouvé la gourmette de César ainsi que son pyjama. Karim tente de raisonner Margot et Chloé sur une possibilité d’homicide par noyade… En plein déni, Margot avoue avoir vu son fils dans une voiture. Elle est persuadée qu’il est en vie. Mais Karim rationalise, il craint le pire. Chloé a de plus en plus de doutes à croire Margot. César est-il encore vivant ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.