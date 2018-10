Margot se retrouve sans refuge (épisode 320)

De retour à Sète, l’ancienne élève du lycée Paul Valéry rend visite à ses anciens camarades. Mais très vite, Margot sent qu’elle n’a plus sa place ici depuis qu’elle a migré à Paris. Seul contre tous, personne ne se doute qu’elle n’a plus d’attache ni de foyer. L’adolescente erre sur la plage à la recherche d’un endroit où dormir. Elle trouve refuge sous les escaliers d’un bâtiment inoccupé. Par chance, un ancien occupant y a laissé un sac de couchage ainsi qu’un tapis. Installée, elle sort de son sac ses maigres provisions… Quelqu’un va-t-il retrouver Margot ? Va-t-elle demander de l’aide ? Extrait de l’épisode 320 de Demain nous appartient du jeudi 25 octobre 2018.