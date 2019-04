Margot se sent prête à s’occuper de César ! 👶 (épisode 441)

César a été hospitalisé en urgences, car il ne se nourrissait plus. Affolée, Margot a accepté de revoir son fils. Elle a été la seule à pouvoir donné à manger à César, qui va bientôt pouvoir quitter l’hôpital ! Face à Chloé et Alex, elle se confie et avoue vouloir donner une seconde chance à son bébé : « J’aimerais que César rentre à la maison avec moi ! ». Margot a eu un déclic avec son fils et se sent prête à s’en occuper : « J’ai envie d’être près de lui et de savoir comment il va ». Sa famille d’accueil est ravie et compte bien l’aider à renouer des liens solides avec son bébé. Est-ce la bonne décision pour Margot ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.