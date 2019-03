Margot veut confier César à l’aide sociale à l’enfance… ( épisode 423 )

Margot se confie à Chloé et Alex sur se qu'elle ressent pour César. Ça fait maintenant trois semaines que César est né et elle ne ressent toujours rien pour son fils. Elle annonce à Chloé et Alex qu'elle veut confier César à l'aide sociale à l'enfance. Chloé et Alex sont sous le choc. Pour Margot sa décision est prise : elle ne se voit pas mère à 17 ans et ne pourra jamais aimer son fils.Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1