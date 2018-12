Marianne est formelle : « Rose risque de mourir » (épisode 355)

Afin de ne pas retourner en prison, Rose a simulé avoir des contractions, a drogué le policier qui surveillait sa chambre et a fini par s’évader. Inquiète, Chloé a « attendu toute la journée qu’elle m’appelle pour me dire où elle était », mais n’a eue aucun signe de sa part. Marianne, sa fille et la police espèrent bien retrouver la future maman avant qu’un évènement tragique ne parvienne. Lâchés dans la nature, sans argent ni nourriture, Rose et son bébé courent un grave danger. Marianne est formelle : « Dans son état, Rose risque de faire une hémorragie interne à tout moment ». Choquée, Chloé n’arrive pas à croire que son amie « risque de mourir ». « Sans surveillance médicale, c’est dangereux tout le temps », assure sa mère médecin. Où s’est cachée Rose ? Va-t-elle revenir d’elle-même avant qu’il ne soit trop tard ? Extrait de l’épisode 355 de Demain nous appartient du jeudi 13 décembre 2018.