Marianne gifle Maxime ! (épisode 258)

Les enfants de Chloé sont perturbés depuis l’arrivée de Rose et Raphaël à Sète. La relation ambiguë des trois anciens amis met mal à l’aise Judith et Maxime qui découvre leur mère sous un angle nouveau. Ils décident tous les deux de lire le roman de Raphaël, Sauvages, racontant la jeunesse débridée de Chloé. Ils comprennent très vite que les personnages du roman sont inspirés de personnes réelles. Mais qui est cette Clotilde ? Une femme plus âgée que Rose, Chloé et Raphaël, et qui a couché avec le jeune homme. Dans le livre, Clotilde a même payé le jeune garçon pour qu’il quitte la ville. Judith et Maxime demande à leur grand-mère si elle pense connaitre la vraie personne qui a inspiré Clotilde. Mais Marianne s’énerve et gifle violement Maxime… Extrait de l’épisode 258 de Demain nous appartient du mardi 31 juillet 2018.