Marianne reporte son opération contre l’avis de Renaud (épisode 377)

Depuis qu’elle a découvert qu’elle était malade, Marianne veut faire tout ce qu’elle n’a jamais fait. Elle écrit alors une liste d’activités à faire au plus vite. En plein mois de décembre, elle passe son baptême de plongée ! Tout ne sait pas passer comme prévu… L’eau était trouble, elle n’a pas vu de poissons et il faisait un froid de canard ! Mais cela ne va pas arrêter Marianne. Elle confie à Renaud le reste de sa liste : conduire une voiture de sport, passer son brevet de pilote d’avion, faire un saut en parachute… Renaud est sceptique. Il pense que réaliser toutes ces activités pendant son traitement contre le cancer du sein sera assez compliqué. Mais Marianne lui confie qu’elle veut remettre à plus tard son opération et son traitement de chimiothérapie. Extrait de l’épisode 377 de Demain nous appartient du lundi 14 janvier 2019.