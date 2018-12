Marianne révèle l’identité de l’homme aux énigmes… (épisode 351)

Marianne a eu un choc et s’est évanouie lorsqu’elle a aperçu le visage de l’homme qui a délivré une énigme mystérieuse à Chloé. Elle fait part de ses ressenti à Renaud : « J’ai vu quelqu’un que je croyais mort ». Lorsque l’homme en question a croisé son regard : « Il pleurait et quand j’ai voulu le rejoindre il est parti en courant ». Le directeur de l’hôpital est intrigué par cet individu et demande à Marianne d’où ils se connaissent… Inquiète et déconcertée, Marianne lui répond froidement : « André, le père d’Anna et de Chloé »… Que veut-il après tout ce temps d’absence ? Va-t-il renouer les liens avec sa famille ? Extrait de l’épisode 351 de Demain nous appartient du vendredi 7 décembre 2018.