Martin : « Il faut que je parte pour que tu fasses ta vie »

Martin donne rendez-vous à Chloé pour discuter au bord de la mer de Sète. Avec tous les évènements bouleversants dans leur vie, tous les deux ont besoins d’extérioriser. Martin trouve que Chloé réagit bizarrement quand il lui démontre ne serait-ce qu’une once de ses sentiments envers elle. En effet, pour éviter d’être chamboulée, Chloé préfère le fuir afin de ne pas remettre en question les siens. Alors Martin prend donc la résolution de s’éloigner géographiquement de Chloé afin d’éviter de la voir et donc de la troubler par rapport à sa relation avec Alex. D’autant plus que ça ne va pas du tout avec Alex… Chloé regretterait-elle d’avoir quitté Martin ? Extrait de l’épisode 113 de Demain nous appartient.