Martin se fait tirer dessus !  

Après le flash d’Anna et sa description précise de la bombe, Martin décide d’aller enquêter au Mas Vallorta où l’on peut trouver tous les composants de la bombe qui a explosé sur le bateau. Il entre discrètement dans le hangar des Vallorta et découvre le toluène et les autres matériaux de la bombe. Il est surpris par Eddy qui lui fait face. Martin comprend alors que c’est Eddy qui a posé la bombe sur le bateau ce soir-là. Mais Eddy le menace d’une arme ! Chloé essaye d’appeler Martin mais c’est trop tard, Eddy lui tire dessus… — Extrait de l’épisode 20 de "Demain nous appartient" – Vendredi 11 août 2017.