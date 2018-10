Mathias se confie brutalement à Jessica... (épisode 310)

La situation familiale de Mathias est très compliquée. Sa mère est morte assassinée il y a 8 ans et son père est tombé dans l’alcoolisme. Le jeune homme a dû surmonter toutes ces épreuves seuls, tout en s’occupant de son père. Mais aujourd’hui, le meurtrier de sa mère est sorti de prison et vit toujours à Sète. Son père ne le supporte pas et risque de faire une bêtise. Mathias pense plus à ses problèmes personnels qu’aux révisions du bac. En cours de maths, il n’a pas fait ses devoirs et n’arrive pas à suivre. Jessica répond à l’exercice à sa place, ce qui ne plait pas à Mathias : « j’ai besoin qu’on m’oublie ! ». Jessica ne comprend pas pourquoi le jeune homme s’énerve si soudainement. Mathias lui explique alors brutalement sa situation actuelle… Le bon ami du père de Jessica n’est autre que l’assassin de la mère de Mathias ! Extrait de l’épisode 310 de Demain nous appartient du jeudi 11 octobre 2018.