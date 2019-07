Anna cache Mathieu depuis plusieurs semaines. Celui-ci va partir et Anna hésite toujours à lui suivre. En effet, quitter son fils, Barth et sa famille du jour au lendemain sans aucune explication lui paraît impossible. Mathieu comprend que son choix n'est pas simple. Va-t-elle le suivre et tout quitter par amour ? Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1.