Anna découvre que Mathieu est un imposteur. En effet, c'est le compagnon de Clara : le couple a organisé ensemble l'enlèvement de Chloé et Anna. Mais Mathieu se livre à Anna en lui disant qu'il est tombé amoureux d'elle. Il lui promet aussi qu'elle et sa soeur seront bientôt libérées. Anna le croit et l'embrasse... Est - il réellement sincère avec Anna? retrouvez Demain nous appartient sur TF1 à 19h20.