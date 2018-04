Maxime apprend que Margot quitte Sète (épisode 194)

Maxime ne le sait pas encore mais sa chérie va changer de lycée et partir vivre à Paris dès le lendemain. Alors qu’il pensait passer ses vacances à profiter et réviser avec elle, la jeune femme lui apprend qu’elle partira pour une école proposant l’option art-plastique et construire son avenir. Maxime est déçu d’en avoir été informé à la dernière minute, surtout, il a du mal à croire aux relations à distance et craint que leur relation change. Malgré les réconforts de Margot, Maxime a du mal à accepter cette décision car il n’aura plus son amoureuse à ses côtés. La jeune adolescente lui aurait-elle tout avoué sur les motifs de son départ ? Extrait de l’épisode 194 de Demain nous appartient.