Maxime arrêté devant Bart ! (épisode 494)

Bart et Maxime se retrouvent à la plage pour faire du kitesurf et se vider la tête… Les deux cousins discutent de la relation tendue qu'entretient Maxime et son ancienne professeur d'EPS depuis la disparition de son mari, Olivier Doucet. Le fils de Chloé et Alex semble affecté depuis que sa petite amie l'a mis à la porte et que ses parents se mettent à douter de son innocence. Alors que Bart tente de remonter le moral de son cousin, Aurore débarque sur la plage pour arrêter Maxime pour le meurtre d'Olivier Doucet. Maxime est-il coupable ? Est-il véritablement à l'origine de la disparition du professeur de mathématiques ?