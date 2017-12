Raphael Perez avait bien prévenu. Après toutes ses attentes, il ne compte pas laisser l’argent s’envoler. Il s’introduit alors chez Chloé et la menace avec son fusil. Mais, Maxime a oublié ses affaires de piscine et rentre donc chez lui sans savoir que la vie de sa mère est en danger. Arrivé, Raphael le prend également en otage et les deux sont paralysés de peur et pris au piège. Extrait de l’épisode 113 de Demain nous appartient.