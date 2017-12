Le jeune homme leur fait une révélation étonnante à Bart et Sara à propos de Célia. En effet, il avait été auparavant en couple avec la jeune femme, mais, également fait sa première fois avec elle ! Mais Célia l’aurait « salement largué ». De plus, Célia est hébergée chez lui mais Maxime à l’air de prendre à cœur le rôle de « papa poule et de s’attacher à Noé.