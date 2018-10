Maxime, furieux contre Clémentine : "T’es fausse et pathétique !" (épisode 305)

La relation entre Clémentine et sa fille Garance se dégrade depuis leur arrivée à Sète. Garance a fait la connaissance de Maxime et veut absolument sortir avec lui, ce qui met très mal à l’aise Clémentine qui a eu une liaison cachée avec le jeune homme. Garance a insisté pour dormir chez Maxime pendant l’absence de ses parents. Clémentine commence à devenir jalouse et a empêché sa fille de vivre son histoire avec Maxime. Mais pourtant, elle a été claire avec Maxime, leur histoire est bien terminée. Une discussion s’impose alors entre Maxime et Clémentine. Maxime voit bien que Clémentine est malheureuse de voir sa fille et son ex heureux ensemble. Il lui fait donc bien comprendre que rien ne se passera avec elle car elle a fait son choix. Maintenant, elle doit les laisser tranquille. Maxime conclut par dire : « Ce que je regrette, c’est d’être tombé amoureux de toi ! ». Extrait de l’épisode 305 de Demain nous appartient du jeudi 4 octobre 2018.