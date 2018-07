Maxime et Judith demandent des explications à leur mère (épisode 253)

La soirée de la veille chez Rose et Raphaël résonne encore dans les esprits d’Alex, Maxime et Judith. En effet, ils ont pu admirer les photos de jeunesse de Chloé et ses amis. Les trois camarades étaient très proches et n’hésitaient pas à se lancer des défis. Sur les photos projetées, on y voit Chloé fumant un pétard, Rose et Chloé en train de s’embrasser ou encore à moitié nues dans le même lit. Ce matin, l’ambiance est tendue au petit-déjeuner. Maxime demande des explications à sa mère qui semble très gênée. Il ne comprend pas qu’elle lui ait fait la morale pour le jeu de l’ange. Judith ne comprend pas bien l’ambigüité de la relation entre Chloé, Rose et Raphaël. Quand à Alex, il est de plus en plus jaloux de Raphaël et souhaiterait que sa femme ne revoie plus ses deux amis. Extrait de l’épisode 253 de Demain nous appartient du 23 juillet 2018.