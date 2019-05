Maxime met un terme à sa relation avec Amanda 💔 (épisode 458)

Pour mettre un terme à sa relation avec Amanda, Maxime est allé la voir à l’hôpital pour lui demander d’arrêter de lui écrire. Mais la jeune femme se braque et se vexe. Maxime est catégorique, il aime Clémentine et ne veut plus fréquenter Amanda en cachette. Elle remet en cause son amour pour sa copine et pense qu’ils recoucheront ensemble… Amanda voit-elle juste ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.