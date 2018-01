Maxime nerveux : « Est-ce que si on le fait, ça va lui faire mal ? »

Maxime est bien trop pensif en ce moment. Et il y’a de quoi ! Le jeune homme a besoin d’extérioriser sa frustration. Et c’est à Bart que le jeune Delcourt se confesse de cette première fois qui n’a pas été un franc succès. Pire même, après les premières caresses, Margot lui a demandé de quitter la maison du au blocage lié à son viol. Cependant, Maxime ne sait pas trop comment agir avec elle. Témoigner son amour à celle qu’il aime est naturel, mais en même temps, il ne veut pas la brusquer. Bart lui conseille alors de lui parler, de créer une confiance entre elle et lui. Les résultats il les connait, puisque lui aussi est passé dans une mauvaise passe avec Sara. Et cette première fois « ratée » a été finalement un mal pour un bien pour leur relation. Extrait de l’épisode 135 de Demain nous appartient.