Maxime se sacrifie pour réconcilier Garance et Clémentine (épisode 471)

Maxime est prêt à tout pour rapprocher Garance et sa mère. Il lui fait croire que Clémentine l’a quitté… Sceptique, la jeune femme refuse de le croire : « Je l’ai trompé et maintenant elle refuse de me voir ». Maxime se sacrifie pour réconcilier les deux femmes. Garance va-t-elle retourner vers sa mère ? Le couple Clemax est-il fait pour durer ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.