Maxime serait-il père ?

Qui aurait cru que ce bébé au pied du sapin aurait été révélateur de situations très complexes ? Célia, la « femme au bébé » est soupçonnée d’avoir poignardé Oscar Rinaldi. De plus, Maxime pense être le père de Noé car le jeune homme a fait sa toute première fois avec Célia et la date de naissance colle avec la date de leur rapport. Mais Célia le rassure et lui confirme qu’il n’est pas le père. Cependant, avec toutes les histoires qui tournent autour de Célia, Maxime peut-il lui faire confiance ? Extrait de l’épisode 118 de Demain nous appartient.