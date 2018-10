Maxime tente de rassurer Garance (épisode 308)

Depuis la disparition de sa mère, Garance a perdu sa vivacité. Elle a lancé un appel à témoin sur les réseaux sociaux mais même les messages de soutien des internautes ne la rassurent pas. Maxime reste à ses côtés pour la soutenir et lui dire que son initiative est bonne. Il est persuadé que la police va retrouver Clémentine et qu’il ne faut pas perdre espoir. Mais Garance est pessimisme et imagine déjà que sa mère est morte… Maxime ne supporte pas de l’entendre dire ça. Pour lui, Clémentine est vivante et Garance devrait le sentir au fond d’elle. Extrait de l’épisode 308 de Demain nous appartient du mardi 9 octobre 2018.