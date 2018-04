Pour faire plaisir à Medhi, Bilel lui propose d’aller dans la forêt pour se promener. Medhi est tout excité et court partout, épuisant ainsi le pauvre Bilel. Le petit garçon veut voir les biches, les écureuils et même les crocodiles ! Pendant qu’il passe un coup de fil à Leila pour lui donner des nouvelles, Medhi s’éloigne de plus en plus jusqu’à disparaître complètement. Extrait de l’épisode 190 de Demain nous appartient.