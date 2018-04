Medhi dévoile des informations intrigantes à la police (épisode 192)

Le petit garçon se remet petit à petit de ses émotions après avoir été retrouvé dans la forêt. En effet, Medhi s’était perdu plus tôt. Il se trouve désormais à l’hôpital Saint-Clair le temps d’être gardé en observation. Karim vient prendre de ses nouvelles. Leila lui confie que Medhi qu’il n’a toujours pas parlé depuis qu’il a été retrouvé. Le policier trouve alors un moyen ingénieux de le faire parler et cela fonctionne. Au fur et à mesure de leur discussion, Medhi déclare qu’il était obligé de se cacher à cause de deux hommes en train de se disputer. Il dit également avoir entendu un bruit de pétard, qui en réalité correspond à des coups de feu. Ses révélations vont alors mener Karim sur une nouvelle affaire des plus intrigantes. Extrait de l’épisode 192 de Demain nous appartient.