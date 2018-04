Medhi serait témoin d’un meurtre (épisode 192)

Suite aux révélations du petit Medhi, Karim et son coéquipier se rendent dans la forêt, là où Medhi a été retrouvé. En effet, plus tôt, le neveu des Beddiar dévoilait qu’il avait vu deux hommes en train de se disputer, suivi d’un bruit de pétard. Karim comprend tout de suite qu’il s’agit sûrement d’un règlement de comptes meurtrier. Arrivé sur le lieu, le capitaine découvre une pierre tachée de sang et un pistolet non loin de la pierre. Medhi avait donc dit vrai. Toutefois, il a été alors témoin de la scène et pourrait être en danger. Extrait de l’épisode 192 de Demain nous appartient.