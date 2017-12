Le mensonge de Soraya dévoilé au grand jour !

Soraya file le parfait amour avec Rémy et c’est la raison pour laquelle la jeune femme a menti à son père pour pouvoir passer un nouvel an romantique avec celui qu’elle aime. Pour dissimuler ce rendez-vous unique Soraya a prévenu ses parents qu’elle travaillera de garde. Mais dans les plus grands des hasards, Bilel se rend au Spoon et rencontre un infirmier qui travaille avec sa fille. Bilel profite alors de ce moment pour discuter avec lui et parler de « l’honnêteté » de sa fille. Mais le papa va vite être déçu quand il va apprendre que Soraya ne passera pas le nouvel an à l’hôpital…