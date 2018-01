MOMENT CUTE - « J’attendrai le temps qu’il faudra » 😱😍

Ca y ait ! Maxime est reboosté après les conseils de Bart. Alors, le lendemain, après que la sonnerie du lycée retentit, il prend son courage à deux mains et va à la rencontre de Margot. Les deux amoureux ne peuvent plus laisser ce froid perdurer entre eux. Maxime prend les devants et se confesse pour le plus grand bonheur de Margot : « Je suis bien avec toi Margot, vraiment bien. J’suis désolé si je t’ai brusqué l’autre jour et on peut pas faire comme si rien ne t’étais arrivé. Si tu veux parler, j’suis là, j’t’écouterai. Peut-être pas maintenant, quand tu voudras, quand tu te sentiras prête pour m’en parler. Je veux pas que ce soit moi qui te fasses de peine…Je suis amoureux de toi. J’attendrai le temps qu’il faudra » Si c’est pas mignon ça ? Extrait de l’épisode 135 de Demain nous appartient.