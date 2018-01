Plus torride que ça, tu meurs ! Bastien est hypnotisé devant la beauté de sa belle. Avec son sex appeal, le jeune homme ne se maitrise plus et empêche même Victoire de sauver de vies. Surtout que le menu du jour, ce sont les sextoys ! Bastien succombera-t-il au charme envoutant de Victoire en dépit de ses patients ? On vous propose de découvrir cette séquence. Extrait de l’épisode 133 de Demain nous appartient.