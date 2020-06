Morgane prise pour cible... - DNA du 1er juillet 2020 en avance

Comme si la tentative de viol qu’elle vient de subir ne suffisait pas, Morgane va devoir affronter la bêtise de certains lycéens. En effet, Charlie et Jules découvrent un matin un graffiti extrêmement insultant à l’encontre de Morgane. Gabriel, son fils, compte bien trouver le coupable et a une petite idée de qui cela pourrait être…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.