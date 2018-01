Les mots doux sur l’oreiller de Bastien et Victoire…

Le voile est définitivement levé sur les sentiments de Bastien et Victoire. Après tous ces épisodes remplis d’incompréhensions, d’ambiguïtés et de non-dits, Victoire et Bastien s’avouent tout sans gêne. Et oui, les deux tourtereaux ne supportent plus de faire semblant et de refouler l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre. Tout semble s’arrêter dans ce moment plein d’amour et de « Je t’aime ». Bastien et Victoire, sex friend ? C’est du passé ! Extrait de l’épisode 126 de Demain Nous Appartient.