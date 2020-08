Nina en danger imminent ! - DNA du 10 août 2020 en avance

Karim se rend de toute urgence chez Victor et Lou pour l’avertir d’un grand danger. Karim informe Lou qu’il vient de recevoir une vidéo menaçant leur fille Nina. Le policier doit alors avouer la véritable identité de Chemsa à Lou. Cette dernière est bouleversée. Ils n’ont cependant pas le temps de laisser place aux émotions. Il faut agir, et rapidement pour mettre Nina à l’abri. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.