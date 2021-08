Noor à l'hôpital - DNA du 16 aout 2021 en avance

Ulysse est victime d'une violente agression. La police pense que l'incident pourrait avoir un lien avec le trafic d'armes dont Alex et Noor ont été témoins quelques jours plus tôt.