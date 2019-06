Noor retrouve enfin Timothée ! (épisode 485)

Depuis hier, tout le monde cherche Timothée. En effet, Timothée est persuadé d'avoir la méningite comme les soeurs Lazzari... Noor lui explique qu'ils se sont embrassés plusieurs fois et qu'elle n'a rien. Timothée rentre dans une crise de panique à cause de la fièvre : il est persuadé que son père est mort. Noor essaye de le rassurer, elle lui dit qu'elle l'aime et qu'il faut qu'ils aillent à l'hôpital ! Retrouvez Demain nous appartient tous les soirs à 19h20.