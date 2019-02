Noor se confie à Betty sur sa relation avec Timothée (épisode 395)

Noor s’ouvre à Betty sur ses problèmes de couple… Triste et déçue que Timothée ait refusé de l’accompagner à la fête de Jessica, cette dernière « espérait qu’il fasse des efforts ». Son amie, qui a un regard extérieur sur la situation, la rassure et prend la défense de Timothée : « C’est compliqué pour lui de se forcer ». Énervée, Noor refuse de comprendre, elle aimerait qu’il fasse des efforts… Et n’est plus sûr de venir à la soirée de Jessica : « J’avais vraiment envie de me changer les idées, de m’amuser, mais il m’a passé l’envie ». Noor va-t-elle changé d’idée ? Timothée va-t-il revenir sur sa décision ? Extrait de l’épisode 395 de Demain nous appartient du vendredi 7 février 2018.