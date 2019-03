Noor et Soraya font une étonnante découverte sur Bilel ! (épisode 420)

Les filles de Leïla ont prévu une petite surprise pour leur père, le pensant encore en prison ! Face à Noor et Soraya, Leïla craque et leur avoue toute la vérité : « Votre père n’est pas retourné en prison, la police lui a demandé de retourner voir Corkas pour obtenir des informations ». Affolées, Noor craint que son père échoue. Leïla leur explique alors qu’il a fait ça dans le but de ne pas retourner en prison… Bilel va-t-il sortir indemne de cette situation ? Extrait de l’épisode 420 de Demain nous appartient du jeudi 14 mars 2018.