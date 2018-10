Noor et Timothée arrivent à semer la police ! (épisode 324)

Karim et Georges ont cerné la cachette des fugueurs. Arrivés aux thermes, le capitaine Saeed propose un plan : « Cet endroit c’est un vrai labyrinthe, il faut qu’on se sépare. Encadrer d’abord les entrées extérieures et on fait l’intérieur ensemble. » Peu rassuré, Georges pense qu’ils ont été « mis sur une fausse piste. » Mais Noor et Timothée ne savent pas que la police est à leur recherche ! Déguisés pour se rendre au cimetière, Timothée propose de faire diversion : « Je les occupe et on se retrouve devant. » À vélo, ils se lancent dans une véritable course poursuite contre les deux policiers ! Karim et Georges vont-ils finir par coincer Noor et Timothée ? Quelle sanction vont-ils avoir ? Extrait de l’épisode 324 de Demain nous appartient du mercredi 31 octobre 2018.