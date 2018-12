Noor et Timothée ne se comprennent plus… (épisode 347)

Harcelée par ses camarades de classe dû à l’accident de car causé par son père, Noor s’isole. Timothée constate qu’elle va mal et vient la voir : « Tu as les yeux humides, mais tu ne pleures pas ». Attristée, Noor se sent seule et exclue : « le monde entier me déteste ». Doté d’un esprit cartésien et rationnel, son petit-ami n’arrange pas les choses : « le monde entier représente 7 milliards d’individus, ils ne peuvent pas tous te connaître ». Très vite, Noor coupe court à la discussion et aimerait que Timothée soit plus tactile avec elle : « Je préférerais que tu me prennes dans tes bras… ». Mais il ne peut pas et reste figé devant elle. Déçue et énervée, Noor se lève et s’en va. Timothée saura-t-il se rattraper ? Comment Noor va-t-elle réagir ? Extrait de l’épisode 347 de Demain nous appartient du lundi 3 décembre 2018.