Olivier accepte le retour de Maxime au lycée !

Au lycée, Maxime fait un premier pas vers Olivier, qui accepte de lui parler. Le lycéen expose son problème à l’ex de Clémentine… Il a du mal à suivre les cours par correspondance et craint de rater son baccalauréat. Maxime souhaiterait retourner au lycée et réintégrer sa classe ! Glacial, Olivier en profite pour lui lancer des piques sur son couple. Mais il finit par accepter son retour : « Ça ne me dérange pas que tu reviennes, c’est même bien que tu retrouves ta place ». Quel plan Olivier a-t-il en tête ? Est-ce la fin de la guerre entre les deux hommes ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.