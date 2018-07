La France est championne du monde pour la deuxième fois ! Hier soir, les Bleus affrontaient l’équipe croate pour une finale d’anthologie. Le match s’est terminé avec un score de 4-2 pour la France. Mbappé, Giroud, Umtiti, Griezmann et tous les autres ont pu soulever la coupe dans un élan de bonheur et de fraternité. La France a mérité sa deuxième étoile et Christelle avait raison de les soutenir depuis le début ! Le docteur Dumaze la rejoint sur la plage où toute la famille Moreno s’est retrouvée pour fêter la victoire de la France. Renaud est bien obligé de s’incliner devant l’équipe de France victorieuse. Le docteur Dumaze soutenait l’équipe allemande mais il avoue à Christelle qu’elle avait raison de continuer à soutenir les Bleus. Tout le monde reprend en chœur : « on est, on est, on est les champions ! ». Rendez-vous dès demain à 18h45 pour deux épisodes inédits de Demain nous appartient sur TF1.